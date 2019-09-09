Москва, , 18:12 — REGNUM Обмен заключёнными между Киевом и Москвой, помимо прочего, продемонстрировал плачевное состояние правовой и судебной системы на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Складывается у людей такое впечатление, что два президента сели, договорились об обмене и людей обменяли. Так не бывает. Ключевой элемент этого процесса — сами люди», — заявил Килинкаров.«Теперь вопрос: конституция Украины запрещает напрямую выдавать граждан Украины. Это в какой ситуации оказались граждане Украины, которые не верят ни в своё государство, ни в правовую систему, ни в судебную систему? Они вынуждены были согласиться даже на такой обмен! Потому что другого способа выйти из-под этой кабалы у них просто не было», — подчеркнул он.