Москва, , 18:12 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял в Москве освобождённого руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает 9 сентября РИА Новости.

Сергей Лавров поприветствовал журналиста и поблагодарил его за оценку усилий, предпринятых российскими дипломатами для освобождения журналиста, более года проведшего в тюрьме по надуманному властями Киева обвинению.

«Даже не знаю, наверное, неправильно вас благодарить за то, что вы оценили вклад министерства иностранных дел. Но если мы, по вашим ощущениям, помогли, то нам это важно», — цитирует агентство обращение Сергея Лаврова к Кириллу Вышинскому.

«Понятно, что это труд огромного количества людей, большой, не побоюсь этого слова, машины, которая работала на то, чтобы вытащить меня оттуда и, самое главное, восстановить справедливость, потому что несправедливо то, что со мной происходило. Вам огромное спасибо», — ответил Вышинский главе российского МИД.

Глава МИД России отметил, что Кирилл Вышинский был заключён под стражу по надуманным украинскими властями предлогом, не имевшим ничего общего с реальным положением дел.

«Вы были обвинены в государственной измене просто за то, что вы описывали ситуацию в различных частях страны, в которой вы работали, более ничего», — подчеркнул Сергей Лавров, принимая освобождённого журналиста.

Кроме того, Сергей Лавров выразил надежду на то, что освобождение Вышинского явится отправной точкой процесса нормализации отношений России и Украины.

В свою очередь, Кирилл Вышинский заявил, что будет рад принести пользу в работе по преодолению кризиса в отношениях двух стран.

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