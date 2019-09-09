Лондон, , 17:46 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов развязать борьбу за Брексит в Верховном суде и может оказаться в тюрьме за неуважение к законодательству — в случае, если воспротивится закону, принятому по инициативе оппозиционных партий, и откажется просить новой отсрочки для выхода из ЕС. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает испанское издание El Mundo.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вероятность увидеть премьер-министра за решеткой, на которую указал бывший глава Генеральной прокуратуры Кен МакДональд, может сделать из него своего рода «мученика за Брексит», считает бывший лидер консерваторов Йен Дункан Смит. После недели хаоса, отмеченной четырьмя поражениями Джонсона в парламенте, а также отставками Эмбер Радд, министра труда, и брата премьер-министра Джо Джонсона, министра университетов, у главы страны осталось не так уж много вариантов с учетом его решимости покинуть ЕС «с соглашением или без него» 31 октября.

Впрочем, ситуация тотального хаоса, которую усугубляет специальный советник премьер-министра, бывший стратег кампании Vote Leave («голосуй за уход») Доминик Каммингс, играет на руку Джонсону, судя по результатам опросов. Консервативная партия имеет преимущество перед партией лейбористов в 14 процентных пунктов (35% против 21%), согласно последнему опросу YouGov, благодаря растущей уверенности сторонников Брексита, что Джонсон отстаивает волю народа вопреки обструкционизму парламента.