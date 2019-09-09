Гонконг, Китай, , 17:44 — REGNUM «Гонконг захлестнуло в минувшее воскресенье, 8 сентября, море американских флагов, поскольку сотни тысяч человек приняли участие в многолюдном митинге, в ходе которого потребовали у Конгресса североамериканской страны принять закон, защищающий автономию китайского города», — пишет испанское издание El Mundo. Толпа манифестантов собралась около 13:00 по местному времени в парке Чатер-Гарден в финансовой зоне Центральная. В том же месте происходили многие другие антиправительственные выступления в последние два месяца.

Собравшись, протестующие двинулись вверх по холму, чтобы вручить петиции Генеральному консульству США в Гонконге. Манифестанты, прошедшие путь в несколько километров, то напевали американский национальный гимн, то выкрикивали слоганы, такие как «Освободите Гонконг, сопротивляйтесь Пекину» и «Примите акт» (имея в виду «Акт о правах человека и демократии в Гонконге»). Проект акта был недавно предложен несколькими американскими законодателями, когда в Гонконге разразился самый серьезный политический кризис за последние десятилетия.

Незадолго до 15:00 по местному времени представители Организационного комитета молитвенных встреч, который помог организовать протест, вручили содержащие петиции письма сотруднику американского консульства на близлежащей улице. Один из представителей, скрывший лицо под маской, сказал: «Мы применяем карательные меры в отношении гонконгских (и китайских) чиновников, которые нарушают права жителей Гонконга. Гонконгцы сильно страдают из-за дьявольского правительства Гонконга и полицейского государства под властью самой жестокой диктатуры в истории — Коммунистической партии (Китая)».