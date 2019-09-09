Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Руководство Ростовской области усиливает борьбу со взяточничеством. Указ о введении новой должности — министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в регионе — подписал донской губернатор Василий Голубев. Об этом сегодня, 9 сентября, проинформировали в пресс-службе главы региона.

Известно, что главе ведомства будет подчинена работа управления по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области. В структуре управления также будет создано подразделение, которое займётся профилактикой коррупционных правонарушений.

ИА REGNUM напоминает, что возглавляет управление по противодействию коррупции Сергей Сериков. Соответствующая информация размещена на официальном сайте облправительства. Возложат ли на него обязанности министра, пока неизвестно.

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