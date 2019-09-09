Рим, , 14:48 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник, 9 сентября, выступил перед депутатами национального парламента с программной речью о задачах нового правительства.

По большинству тем Конте избегал конкретики, выразив готовность нового правительства либералов и популистов помогать женщинам, инвалидам, детям, школьникам, рабочим, семьям, инновационным предприятиям и т.д.

Глава правительства развил свой тезис о «новом гуманизме», заявив, что правительство намерено строить в Италии «человечную демократию».

Второе правительство Конте, судя по его выступлению, будет отличаться от предыдущего правительства под его же руководством большей склонностью к поиску компромиссов (внутри страны и с властями ЕС) по всем основным вопросам.

В течение дня Конте будет отвечать на вопросы депутатов и слушать выступления лидеров фракций. Вечером в понедельник должно состояться голосование по вопросу о доверии новому правительству.

Сформировавшие правительство либералы из Демократической партии и популисты из «Движения 5 звезд» контролируют в парламенте чуть более 50% мест, поэтому предполагается, что доверие будет получено.

Вместе с тем, поскольку в обеих еще недавно враждовавших партиях достаточно депутатов, недовольных таким альянсом, наблюдатели все же не до конца исключают возможность сюрпризов.

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