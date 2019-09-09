Яунде, , 14:49 — REGNUM Власти Камеруна приняли решение о направлении более тысячи военнослужащих в ЦАР, чтобы оказать поддержку соседней стране в установлении мира. Об этом сообщает VOA Africa.

Первый контингент из более 300 миротворцев направился в ЦАР 4 сентября. Министр обороны Камеруна Джозеф Бети Ассомо заявил, что они хорошо подготовлены к участию в миротворческой миссии ООН.

«Всегда полон решимости выполнить свои региональные и международные обязательства в отношении коллективной безопасности», — сказал он.

Решение правительства Камеруна было критически воспринято аналитиками, которые указали на внутренние кризисы в стране, такие как пиратство в Гвинейском заливе, мятеж «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сепаратистский кризис, в результате которого за три года погибло не менее 3000 человек.