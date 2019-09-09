Абакан, , 14:19 — REGNUM Избирательные комиссии Хакасии подвели предварительные итоги дополнительных выборов депутатов Верховного совета (парламента) республики по одномандатным избирательным округам №№ 4, 9, 11, 19, проходивших в единый день голосования 8 сентября. Также подведены итоги выборов в органы местного самоуправления.

Довыборы парламентариев прошли в городах Абазе, Абакане, Саяногорске и в Аскизском районе.

В Абакане (одномандатный избирательный округ №4), по предварительным данным, победу одержал Андрей Аплошкин, выдвинутый «Единой Россией». Он получил 41,57% голосов.

В Абазе (одномандатный избирательный округ №9) победил самовыдвиженец Матвей Дреев, получивший 45,36% голосов.

В Саяногорске (одномандатный избирательный округ №11) мандат депутата республиканского парламента достаётся самовыдвиженцу Владимиру Ивакину (41,09% голосов).

В Аскизском районе (одномандатный избирательный округ №19) победу одержал выдвинутый «Единой Россией» Евгений Челтыгмашев (46,11%).

Напомним, довыборы в Верховный совет прошли в связи с тем, что ранее от своих мандатов по различным причинам отказались Валентин Коновалов (избран в ноябре 2018 года главой Хакасии — прим. ИА REGNUM), Александр Жуков, Михаил Валов и Андрей Асочаков.

В избиркоме подчеркнули, что на выборах в органы местного самоуправления избраны 12 глав и 46 депутатов. На выборах главы Сорска победил самовыдвиженец Владимир Найденов (49,02%). Главой Аскизского района стал выдвинутый «Единой Россией» Абрек Челтыгмашев (48,19%). Боградский район возглавил Сергей Клименко, выдвинутый КПРФ (46,09%), Орджоникидзевский район — самовыдвиженец Анатолий Тайченачев (38,89%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России 8 сентября 2019 года состоялся единый день голосования. В 85 регионах РФ прошли порядка 6000 избирательных кампаний всех уровней.

Читайте также: Первые итоги выборов в РФ 8 сентября — трансляция