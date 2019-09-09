Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Аномальный результат показали самовыдвиженцы в городе Сосновый Бор Ленинградской области на муниципальных выборах 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным избиркома Ленобласти, на муниципальных выборах в регионе «Единая Россия» получила 74% голосов, забрав более 1,5 тыс. мест муниципальных депутатов. Самовыдвиженцы в среднем по региону набрали 13,87% голосов.

Однако в городе Сосновый Бор, где разыгрывалось 20 мандатов в городском округе, картина сформировалась прямо противоположная. Там самовыдвиженцы получили 15 мест в мунсовете. По словам председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского, за них отдали голоса 75% избирателей.

Только три кандидата от «Единой России» прошли в совет, еще два места достались КПРФ. Всего в Сосновоборском городском округе выдвигалось в муниципальные депутаты 102 человека.

«В Сосновом Бору была всегда высокая активность. Там все-таки жители, которые считают себя жителями наукограда, и они идут (во власть) разными способами, не вижу в этом проблемы», — полагает Лебединский.

Напомним, что градообразующим предприятием Соснового Бора является Ленинградская атомная электростанция — крупнейшее энергопредприятие Северо-Запада России.

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