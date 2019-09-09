Берлин, , 12:50 — REGNUM Экстремизм на национальной почве и национализм — это разные вещи: с преступлениями на национальной почве надо бороться, а с национальным самосознанием — скрупулёзно работать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 9 сентября, комментируя сообщения о создании в Германии центра по расследованию преступлений националистических организаций.

Как сообщалось ранее, новый центр появится при берлинской прокуратуре. Его сотрудникам будут передаваться дела, связанные с экстремизмом на национальной почве. Число таких преступлений в 2018 году в Германии составило почти 2000.

«Экстремизм на национальной почве и национализм — это разные вещи. Понятие национализма было в XX веке дискредитировано. Им как-то незаметно подменили понятие шовинизма. Тем более оно опорочено тем, как стало трактоваться происходившее на территории бывшего СССР после 1991 года. В результате многие вновь стали говорить о необходимости интернационализма.

Хочу, однако, ещё и ещё раз сказать в этой связи, что суть любого слова выражает корень, приставка лишь добавляет вектор этому значению. Другими словами, дружеское взаимодействие народов, интернационализм, возможно только на основе баланса их национальных самосознаний, их национализмов.

Бороться с преступлениями на национальной почве надо самыми жёсткими мерами. А вот с национальным самосознанием надо скрупулёзно работать, формировать его в положительном, созидательном духе. Это сложная, но необходимая работа — особенно для русского народа сегодня. Далеко не всем она, как мы видим, по плечу.

Этой работе последовательно и настойчиво будут мешать проводники идей глобализма, который сегодня равнозначен мировой гегемонии США. Они будут делать это и в России, и в Германии. А мы должны соответствующим образом их замыслы понимать, вскрывать и, по возможности, оборачивать себе на пользу. Они боятся роста национального самосознания народов — значит, национализм не такое уж плохое понятие», — отметил Михаил Демурин.