Тегеран, , 13:23 — REGNUM Командующий военно-морскими силами ИРИ контр-адмирал Хабибола Сайяри заявил, что Иран может стать крупнейшей морской державой с передовыми военно-морскими силами. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам контр-адмирала, в соответствии с указаниями Верховного лидера Ирана Али Хаменеи ВМФ Ирана усилил свою деятельность в Персидском и Оманском заливах. Более того, поддержание господства Ирана на море закреплено в шестом пятилетнем плане развития страны, который действует до 2021 года, в связи с чем государство уделяет развитию военно-морских сил страны первоочередное внимание.

Контр-адмирал подверг критике экономическую деятельность Ирана в Персидском и Оманском заливах, отметив, что Исламская республика не полностью использует их возможности: как транзитные, так природно-ресурсные.