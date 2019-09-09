Исламабад, , 12:47 — REGNUM 8 сентября Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов призвал к мирному урегулированию проблемы Кашмира.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, генеральный секретарь ШОС призвал членов организации Индию и Пакистан урегулировать спор мирным путем. При этом Владимир Норов отметил, что главным принципом успешного урегулирование является отказ от односторонних действий. Напомним, что Пакистан и Индия официально стали членами ШОС в 2017 году.

Ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.