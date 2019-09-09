* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли критике решения президента США Дональда Трампа приостановить с ними переговоры, об этом 9 сентября сообщает Al JAzeera.

Однако террористы настаивают на том, что данное решение повредит лишь Вашингтону, но не им.

«Теперь, когда президент США Трамп объявил о приостановке переговоров… это никому не повредит, кроме самих американцев», — приводит издание слова террористов.

Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что отменяет секретные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и президентом Афганистана Ашрафом Гани, запланированные ранее в США.

Причиной подобного решения стал террористический акт в Кабуле, жертвами которого стали 12 человек, в том числе и американский военнослужащий.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.