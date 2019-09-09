Вашингтон, 9 сентября 2019, 12:39 — REGNUM Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли критике решения президента США Дональда Трампа приостановить с ними переговоры, об этом 9 сентября сообщает Al JAzeera.
Однако террористы настаивают на том, что данное решение повредит лишь Вашингтону, но не им.
«Теперь, когда президент США Трамп объявил о приостановке переговоров… это никому не повредит, кроме самих американцев», — приводит издание слова террористов.
Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что отменяет секретные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и президентом Афганистана Ашрафом Гани, запланированные ранее в США.
Причиной подобного решения стал террористический акт в Кабуле, жертвами которого стали 12 человек, в том числе и американский военнослужащий.
«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.