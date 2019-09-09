Москва, 9 сентября 2019, 11:14 — REGNUM Успешное выступление «Единой России» на выборах 8 сентября опровергло версию о том, что эта партия якобы теряет свои позиции, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, секретарь московского отделения «Единой России», заместитель председателя Мосгордумы шестого созыва Андрей Метельский признал проигрыш на выборах. Метельский участвовал в выборах по одномандатному избирательному округу №15. Он набрал примерно на 10% меньше своего конкурента из КПРФ Сергея Савостьянова.
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