Киншаса, , 10:14 — REGNUM Бывший президент Демократической Республики Конго (ДР Конго) Жозеф Кабила после смерти первого президента Зимбабве Роберта Мугабе рассказал о вкладе, который он внес в конголезскую историю. Об этом сообщает ВВС Africa.

«Мы навсегда запомним достойного сына Африки, который спас нас, когда наша страна стала жертвой иностранного агрессора. Континент потерял одного из своих панафриканских лидеров, героя независимости», — заявил Кабила.

Напомним, что в 1998 году Мугабе отправил войска, чтобы поддержать отца Жозефа Кабилы, Лорана, который пытался отразить действия повстанцев, поддерживаемых Руандой и Угандой.

Конфликт также охватил такие страны, как Ангола, Намибия и Чад, и стал известен как «Первая мировая война в Африке». По оценкам историков, в той войне погибло до пяти миллионов человек, в основном от голода и болезней.