Новосибирск, , 10:03 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Встреча прошла сегодня, 9 сентября, в новосибирском правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Андрей Травников отетил, что новосибирские власти готовы продолжать всесторонне укреплять и развивать взаимовыгодные связи. Он отметил, что внешнеторговый оборот между Австрией и Новосибирской областью в 2018 году вырос, а это позволяет надеяться на расширение сотрудничества.

По словам Йоханнеса Айгнера, Австрии очень важно иметь представительство в Сибири и австрийская сторона заинтересована в сотрудничестве по многим направлениям, в том числе — в рамках проекта «Академгородок 2.0».

По данным, которые ИА REGNUM предоставили в правительстве Новосибирской области, по итогам 2018 года товарооборот Новосибирской области с Австрией составил около 11 млн долларов США. Из сибирского региона в Австрию поставляются в основном древесина и изделия из неё, из Австрии в область — изделия из недрагоценных металлов, эфирные масла, мыло, поверхностно-активные органические вещества.

Отметим, в апреле 1994 года образована Новосибирская областная ассоциация Российско-Австрийского сотрудничества для неправительственных международных контактов в области науки, образования и культуры. С 2005 года в Новосибирске открыто отделение ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», а в 2011 году в Новосибирске состоялось открытие сервисно-визового центра Австрии.