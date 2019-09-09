Ростов-на-Дону, , 09:01 — REGNUM В Ростовской области подведены итоги единого дня голосования. Жители Дона 8 сентября отдали голоса за депутатов местных парламентов. В целом явка по региону составила 22,8%, сообщает облизбирком 9 сентября.

Всего было распределено 97 депутатских мандатов. Лидерами по итогам единого дня голосования стали представители партии «Единая Россия», получившие 60 депутатских мандатов (61,9%). 13 мест в местных парламентах займут кандидаты от КПРФ, получившие 13,4% голосов. Столько же — 13 мест — займут кандидаты от политической партии «Справедливая Россия» (13,4% голосов). 11 мандатов отойдёт самовыдвиженцам, набравшим 11,3% голосов жителей Дона.

ИА REGNUM напоминает, что в течение дня 8 сентября в облизбирком поступило шесть жалоб. На результаты голосования они влияния не имеют.

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