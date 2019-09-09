Петропавловск-Камчатский, , 08:44 — REGNUM На Камчатке Законодательная дума, в большинстве состоящая из единороссов, заявила о намерении проверить имущество оппозиционных депутатов. Первым под проверку попал глава фракции «Справедливой России» Михаил Пучковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Депутата Пучковского уже официально уведомили о начале проверки.

«Эти участки, площадью 707 и 60,9 кв. метра я получил 30 лет назад, когда работал в совхозе «Петропавловский», тогда землю распределяли, участки, между всеми работниками. У меня есть на них сертификат. Но в собственность я их никогда не оформлял. Тем не менее, всегда вносил их в декларацию, что видно из информации на сайте. И только в 2018 году их там нет. Не знаю, почему. Может, ошибка какая-то», — прокомментировал депутат.

При этом Михаил Пучковский является самым бедным депутатом камчатского Заксобрания — за 2018 год он заработал всего 231 600 рублей. У Пучковского есть приусадебное хозяйство, в нём имеются куры, козы, лошади, гуси и утки.

Пучковский не исключает, что следом за ним парламентское большинство начнёт проверять имущество и других оппозиционных парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно Михаил Пучковский обратился в прокуратуру Камчатки с просьбой проверить, каким образом дочь первого вице-губернатора Ирины Унтиловой Юлия Горелова стала замминистра образования края, а в период работы в мэрии Петропавловска-Камчатского, где высокий пост вице-мэра опять же занимала её мать, сумела получить бесплатную квартиру как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Прокурорская проверка показала, что и назначение на должность Юлии Гореловой, и выделение ей жилья были незаконны. Однако чиновница продолжает работать и проживать в квартире. Михаил Пучковский является организатором различных пикетов и митингов за отставку действующего губернатора Камчатки Владимира Илюхина.