Волгоград, 9 сентября 2019, 07:32 — REGNUM В избирательной комиссии Волгоградской области обработали 99,93% протоколов по выборам губернатора региона. Максимальное количество голосов — 76,81% — получил Андрей Бочаров, возглавляющий область с 2014 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Бочаров
Андрей Бочаров
Volgograd.ru

За действующего политика, выдвинутого политической партией «Единая Россия», проголосовало 582 тыс. 787 человек. Кандидат от КПРФ Алексей Буров смог набрать 11,39%, Владимир Рублев (ЛДПР) получил 6,26%, Сергей Полещук, шедший на выборы от «Справедливой России», взял 3,39% голосов. Число недействительных бюллетеней составило 16 319. На выборы пришли 33,98% избирателей.

По результатам единого дня голосования 14 сентября 2014 года Андрей Бочаров набрал 88,49% голосов. Тогда явка на выборы была зарегистрирована на уровне 31,75%.