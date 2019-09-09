Волгоград, , 07:32 — REGNUM В избирательной комиссии Волгоградской области обработали 99,93% протоколов по выборам губернатора региона. Максимальное количество голосов — 76,81% — получил Андрей Бочаров, возглавляющий область с 2014 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Бочаров Volgograd.ru

За действующего политика, выдвинутого политической партией «Единая Россия», проголосовало 582 тыс. 787 человек. Кандидат от КПРФ Алексей Буров смог набрать 11,39%, Владимир Рублев (ЛДПР) получил 6,26%, Сергей Полещук, шедший на выборы от «Справедливой России», взял 3,39% голосов. Число недействительных бюллетеней составило 16 319. На выборы пришли 33,98% избирателей.

По результатам единого дня голосования 14 сентября 2014 года Андрей Бочаров набрал 88,49% голосов. Тогда явка на выборы была зарегистрирована на уровне 31,75%.