Новосибирск, , 07:12 — REGNUM В Новосибирскую область прибыла оперативная группа собственной безопасности МВД РФ, сообщает «Международный антикоррупционный портал» со ссылкой на свой источник информации.

Отмечается, что группа прибыла в рамках расследования уголовного дела, связанного с превышением должностных полномочий в новосибирской полиции в отношении неустановленных лиц. Подчёркивается, что в ближайшее время заместитель главы УМВД по региону, руководитель ГСУ Андрей Неупокоев может быть отправлен в отставку, а его замам вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Речь идёт об искажении показателей в одном из отделений полиции.

Напомним, что сообщения о том, что представление об увольнении Неупокоева направлено на имя президента РФ появилось в местных СМИ ещё в конце прошедшей недели. Однако ни тогда, ни сейчас официального подтверждения информации нет.