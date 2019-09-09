Нижнеколымск, , 06:12 — REGNUM Представитель партии «Единая Россия» Валерий Сентяков победил на выборах главы Нижнеколымского района Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По предварительным данным, Валерий Сентяков получил 725 голосов, набрав 45,4% голосов избирателей. Явка составила 48,6%.

Выбранный глава являлся гендиректором ООО «Валеон», вице-президентом федерации пауэрлифтинга Якутии, по образованию стоматолог. На момент выборов Сентяков был безработным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии проходили выборы глав и депутатов районов. Из 18 муниципальных образований в 16 выиграли единороссы или представители этой партии.