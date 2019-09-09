Пекин, , 06:00 — REGNUM Бывший исполнительный директор китайской компании CITIC Group Чжао Цзинвэнь был обвинен в получении взяток, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР, передает агентство Синьхуа.

Дело Чжао было передано прокуратуре города Чанша провинции Хунань в центральной Китае для рассмотрения и проведения дальнейшего расследования в рамках полномочий Верховной народной прокуратуры после того, как предварительное расследование было проведено Национальной надзорной комиссией.

Чжао предстанет перед Промежуточным народным судом города Чанша. Прокуратура обвиняет Чжао в использовании полномочий в то время, когда он занимал высокопоставленные позиции на ряде постов, для получения личной материальной выгоды. В частности, он обвиняется во взяточничестве и нелегальным завладении общественной собственностью.

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