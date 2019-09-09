Серов, Свердловская область, , 05:27 — REGNUM В Свердловской области после обработки 99,77% протоколов участковых избирательных комиссий на довыборах в Госдуму лидирует депутат от «Единой России» Антон Шипулин. Как указано на сайте ЦИК, за него проголосовали 45 972 избирателя или 41,57% от числа граждан, принявших участие в голосовании.

На втором месте представитель «Справедливой России» Алексей Коровкин — 24,03% (26 577 голосов). На третьем месте Габбас Даутов от КПРФ — 13,81% (15 274 голоса). От партии ЛДПР баллотировалась Евгения Чудновец и за неё проголосовали 8278 избирателей, что составляет 7,49% от числа явившихся на выборы.

Также в качестве кандидатов на выборах участвовали представители партий «Яблоко», «Коммунисты России» и «Зелёных», набравшие 3,55%, 3,35% и 1,95% соответственно.

Напомним, что в Единый день голосования в Свердловской области состоялись довыборы депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. Довыборы были назначены после того, как избранный в 2016 году Сергей Бидонько перешёл на работу в аппарат губернатора Свердловской области, став заместителем Евгения Куйвашева.

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