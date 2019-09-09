Москва, , 05:12 — REGNUM Наблюдательный полёт над территорией Польши выполнят пилоты России и Белоруссии, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, пишет 9 сентября «Красная звезда».

Уточняется, что полёт пройдёт в рамках Международного договора по Открытому небу. Полёт будет проведён 9−13 сентября 2019 г. на российском самолёте наблюдения Ан-30Б.

Стартует российский самолёт с аэродрома Варшава. Самолёт преодолеет расстояние в 1 400 км. На борту будут находиться польские представители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рыжков заявил, что Соединённые Штаты и Украина 9−14 сентября проведут наблюдательный полёт над российской территорией.

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