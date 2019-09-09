Москва, , 05:07 — REGNUM В избирательном округе №36 на выборах в Московскую городскую думу победила кандидат-самовыдвиженец Ольга Шарапова. Такие данные опубликованы на электронном табло в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Kurgan.izbirkom.ru

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Шарапова набрала 35,23% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Сергей Курганский с 35,15%.

Третье место занял кандидат от ЛДПР Дмитрий Репников с 11,73%. Остальные три кандидаты набрали от 3,51 до 6,94%. Итоговая явка в данном округе составила 21,36%.

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