Москва, , 22:57 — REGNUM Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ, как пишет газета «Коммерсантъ», подписал 7 сентября президент России Владимир Путин.

По данным издания, генерал юстиции И. Комиссаров, который отслужил 50 лет, был уволен по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

Отмечается, что в Следственном комитете России он занимался связанными с защитой прав детей проблемами, а также решал вопросы социально незащищенных семей.