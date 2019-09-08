Ростов-на-Дону, , 22:02 — REGNUM Явка на выборах в Ростовской области составила 21,89%. Об этом сообщает региональный избирком.

Согласно предварительным подсчётам, избирательные участки на Дону посетили 109 тыс. 755 человек с правом голоса.

Основные выборы состоялись в Азове, где 17 тыс. 836 избирателей (28,76%) отдали голоса за кандидатов на депутатский мандат в городской думе. В Батайске бюллетени на избирательных участках получили 22 тыс. 284 горожанина (23,22%), в Таганроге — 49 тыс. 593 человек (22,73%).

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 8 сентября, жители Азова, Батайска и Таганрога сформировали новый состав городских дум. Ещё в 14 муниципалитетах прошли дополнительные выборы в местные парламенты.

Подсчёт голосов начался.

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