Волгоград, , 21:50 — REGNUM Фонд «Общественное мнение» опубликовал данные exit-poll на выборах губернатора Волгоградской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Согласно ним, за действующего главу региона Андрея Бочарова отдали свои голоса 71,6% опрошенных человек.

Тройка остальных кандидатов выглядит следующим образом: Алексей Буров — 15,1% Владимир Рублёв — 7,1%, Сергей Полещук — 4,1%. Отказались ответить 38,9% человек от числа обращений к избирателям.

Опрос на выходе с 200 избирательных участков провели в 89 населённых пунктах региона, свои предпочтения озвучили 19 274 человек.

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