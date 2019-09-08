Симферополь, 8 сентября 2019, 21:30 — REGNUM Подсчёт голосов избирателей, проголосовавших на выборах депутатов Госсовета РК и муниципальных органов власти, начнётся после изучения всех обращений и жалоб. Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель избирательной комиссии РК Михаил Малышев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в избиркоме РК сообщили, что проверяют сообщение о вбросе бюллетеней на одном из участков в Красногвардейском районе полуострова.
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