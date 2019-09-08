Курск, , 20:27 — REGNUM В Курской области завершилось голосование за кандидатов в губернаторы, а также за глав муниципальных образований и депутатов разных уровней.

На территории региона завершил работу 1131 участок. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов.

Явка, по данным на 18:00, составила около 36%. Самыми активными оказались избиратели в Глушковском (70%), Горшеченском (57,42%) и Щигровском (53,80%) районах. В 2014 году, когда состоялись прошлые выборы губернатора, итоговая явка составила 38,97%.

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