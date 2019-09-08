Ставрополь, , 18:43 — REGNUM В избиркоме Ставропольского края опровергли факт вброса бюллетеней на избирательном участке Кочубеевского района. По словам председателя ЦИК края Евгения Демьянова, в участковую избирательную комиссию жалоба от одного из кандидатов на пост главы региона Виктора Соболева не поступала.

Ранее Соболев сообщил о якобы произошедшем факте вброса бюллетеней на избирательном участке №596 в Кочубеевском районе.

«Я сразу связался с председателем этой избирательной комиссии. С её слов, факта вброса не было, это не подтверждается», — заявил Демьянов.

Он также сообщил, что если поступит официальный запрос, то жалоба будет рассмотрена совместно с правоохранительными органами.

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