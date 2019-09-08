Пятигорск, Ставропольский край, , 18:28 — REGNUM В Избирательной комиссии Ставропольского края проверяется информация о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков на выборах губернатора края в Пятигорске. По словам председателя краевого избиркома Евгения Демьянова, совместно с правоохранителями члены избиркома проверяют данную информацию.

Всего поступило восемь обращений о нарушениях в ходе выборов, пишет ТАСС. Все они проверяются. Среди них в том числе такие, как неправильно опечатанный ящик для голосования или оказание препятствия на допуск в передвижении по участку доверенному лицу одного из кандидатов.

Напомним, в Ставропольском крае в единый день голосования проходят выборы нового губернатора. На этот пост претендуют пять человек, в том числе нынешний глава края Владимир Владимиров.