Киев, , 17:29 — REGNUM Воевавший на стороне Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого власти Украины подозревают в причастности к крушению малазийского пассажирского Boeing MH17 в Донбассе, отказался от сделки со следствием Украины. Об этом сообщил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко на странице в соцсети Facebook.

«Украинская сторона отложила обмен (Владимира Цемаха) и сделала (уже после моей отставки) все возможное в ситуации, которая сложилась, — написал Луценко. — Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался».

По его словам, власти Украины из-за положения Конституции не имели права выдать подозреваемого Нидерландам.

Как передавало ИА REGNUM, 7 сентября между РФ и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В числе обмениваемых был и ополченец Цемах.

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