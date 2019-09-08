Амстердам, , 08:04 — REGNUM Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Российскую Федерацию выдать её освобожденного украинскими властями 7 сентября Владимира Цемаха. Об этом пишет газета Algemeen Dagblad.

Напомним, что Цемаха, который воевал на сторона Донецкой Народной Республики, власти Украины, а с их подачи и Нидерланды, считают якобы причастным к крушению малазийского пассажирского Boeing MH17 летом 2014 года в Донбассе.

Известно, что Цемах был выкраден службой безопасности Украины, а также британским спецназом SAS из своей квартиры в ДНР. Украинские и британские спецслужбы пытались добиться от Цемаха ложных показаний по делу о крушении MH17 и хотели сделать из него центральную фигуру на готовящемся процессе в Гааге, который должен стартовать в марте 2020 года.

Цель процесса только одна — обвинить Россию в причастности к крушению MH17. При том что никаких реальных доказательств этого нет.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Цемах был в числе обмениваемых. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед обменом Цемах был дополнительно допрошен представителями голландской прокуратуры, что вызвало задержку с обменом.

Российская сторона не раз указывала, что голландское следствие занимается всем чем угодно, но не расследование причин крушения MH17. Нидерланды игнорируют предоставленные Россией материалы по этому делу, а все свои выводы основывают на домыслах и недостоверной информации.