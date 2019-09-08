Демянск, Новгородская область, , 16:50 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин проголосовал сегодня, 8 сентября, на довыборах депутата Государственной думы РФ не по месту регистрации в Великом Новгороде, а по месту нахождения — на избирательном участке № 512 в селе Никольское Демянского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Комментируя выбор участка, Андрей Никитин пояснил, что после голосования планирует принять участие в поисковых работах — губернатор Новгородской области является участником поисковой экспедиции «Долина».

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"От депутата Государственной думы зависит очень многое. Это и получение федеральных средств, и инициативы, которые могут улучшить жизнь жителей региона», — отметил после голосования губернатор Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области сегодня, 8 сентября, завершаются 20 избирательных кампаний, замещается 115 мандатов. В регионе проводятся дополнительные выборы депутата Государственной думы седьмого созыва по Новгородскому избирательному округу №134, а также довыборы в Новгородскую областную думу шестого созыва по одномандатному округу №1. Ещё в девяти районах — Батецком, Боровичском, Крестецком, Маловишерском, Марёвском, Мошенском, Новгородском, Окуловском и Поддорском — проходят выборы в органы местного самоуправления.

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