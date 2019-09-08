Великий Новгород, , 16:14 — REGNUM В Новгородской области к 15:00 8 сентября явка на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по одномандатному округу №134 составила 15,77%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома, к эту часу в голосовании приняли участие 77,7 тыс. избирателей региона из 492,8 тыс. человек, включённых в списки.

По муниципальным образованиям Новгородской области явка колеблется от 42,13% в Мошенском районе до 11,65% в Великом Новгороде.

Отметим, что явка на этих выборах в Госдуму — ниже, чем когда-либо на выборах подобного уровня. В сентябре 2016 года к этому часу она составляла 26,5%, в декабре 2011 года — 37,08%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах депутата Госдумы от Новгородской области участвуют кандидаты от девяти политических партий. Это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).