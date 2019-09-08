Москва, , 16:35 — REGNUM Считающий себя гражданином СССР человек устроил скандал в связи с включением своей фамилии в списки избирателей. Об этом 8 сентября заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К сотрудникам полиции обратился гражданин. Он обращался к нашей избирательной комиссии и утверждал, что он является гражданином СССР. И на этом основании он просил его не включать в списки избирателей», — сообщил председатель МГИК.

Однако порядок включения таков, что если человек прописан на участке, то он в список включается.

«Он пришёл в день выборов на свой избирательный участок, увидел себя в списке и устроил скандал: «я же просил, я же гражданин другой страны, я же в ЦИК обращался, а вы меня опять включили в списки», — рассказал Горбунов.

На участок прибыла полиция, проводится проверка. Инцидент произошёл на западе Москвы в Очаково-Матвеевском районе. Гражданин оказался 1962 года рождения.