Нальчик, , 14:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии к 12:00 проголосовали на выборах депутатов парламента республики около 32,56% избирателей. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК КБР Мусса Джаппуев.

Всего в республике зарегистрировано свыше 536 тыс. избирателей, наделенных избирательным правом на день выборов. Для их волеизъявления на территории региона открыты 250 избирательных участков.

Напомним, в единый день голосования в Кабардино-Балкарии выберут депутатов в парламент шестого созыва. Всего будет замещено 70 депутатских мандатов. Выборы в субъекте проводятся по пропорциональной системе. В них участвуют шесть партий.

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