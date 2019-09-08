Нальчик, , 12:32 — REGNUM По данным центризбиркома Кабардино-Балкарии на 10:00 в республике проголосовали 13,31% избирателей. Напомним, общее число избирателей республики, внесенных в списки для голосования, составляет 536 132 человека.

Нарушений на избирательных участках в настоящее время не зафиксировано, сообщили ИА REGNUM в ЦИК РБР.

Напомним, в Кабардино-Балкарии в единый день голосования проходят выборы в парламент республики. Жители региона выберут 70 депутатов парламента. Как сообщало ИА REGNUM, выборы в регионе проходят по партийным спискам.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы депутатов нового парламента начались в Кабардино-Балкарии