Южно-Сахалинск, , 12:12 — REGNUM Единый день голосования завершился на Сахалине. Все 310 избирательных участков закрыты ровно в 20:00 для подсчёта голосов избирателей и подведения итогов выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Явка на 18:00 в островном регионе составила 33,49%, что вполне сопоставимо с предыдущими выборами губернатора в 2015 году — тогда на данное время участки посетили 33,97% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в единый день голосования на Сахалине и Курилах выбирали губернатора и муниципальных депутатов.