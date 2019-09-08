Новосибирск, , 11:44 — REGNUM Явка на выборах мэра Новосибирска к 15:00 (время местное) составила 12,03%. Избирательные участки посетили 142 674 новосибирца, сообщает городской избирком. Пять лет назад на досрочных выборах новосибирского градоначальника явка к 14:00 достигла уже 18,66%, а к 16:00 (время местное) — 24,7%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к 12:00 составила 5,43%. Для сравнения — в 2014 году к этому времени явка была равна 9.85%.