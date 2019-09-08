Серов, Свердловская область, , 11:29 — REGNUM Явка избирателей в Серовском одномандатном избирательном округе Свердловской области, где проходят довыборы в Госдуму, на 12:00 по местному времени составляет 12,88% от общего числа граждан, имеющих право голоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

На довыборах в Орджоникидзевском одномандатном избирательном округе Екатеринбурга в Законодательное собрание Свердловской области явка на 12:00 составила 5% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на избирательных участках работают 1153 наблюдателя подавляющее большинство которых из федеральной и региональной Общественных палат.

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