Великий Новгород, , 08:09 — REGNUM В единый день голосования сегодня, 8 сентября, в Новгородской области проходят выборы всех трёх уровней. Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, всего завершаются 20 избирательных кампаний, замещается 115 мандатов.

Выборы федерального уровня — это дополнительные выборы депутата Государственной думы седьмого созыва по Новгородскому избирательному округу №134. Они проходят на 535 участках для голосования.

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Также в регионе проходят довыборы в Новгородскую областную думу шестого созыва по одномандатному округу №1. Он полностью охватывает территории Батецкого, Солецкого и Шимского районов и два поселения Новгородского района — Лесновское и Борковское. Эти выборы начались на 52 участках.

Ещё в девяти районах — Батецком, Боровичском, Крестецком, Маловишерском, Марёвском, Мошенском, Новгородском, Окуловском и Поддорском — проходят выборы в органы местного самоуправления, открыты 70 избирательных участков. Здесь выбирают глав сельских поселений и депутатов представительных органов местного самоуправления.

В большинстве районах эти выборы проводятся по мажоритарной системе, кроме четырёх представительных органов в Новгородском районе (советов депутатов Тёсовского, Трубичинского, Савинского и Ермолинского сельского поселений), где применяется пропорциональная избирательная система, то есть избиратели проголосуют за списки партий.

Голосование завершится в 20:00.