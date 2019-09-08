Великий Новгород, , 08:03 — REGNUM Дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по Новгородскому избирательному округу №134 стартовали сегодня, 8 сентября, в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, выборы проходят на 535 избирательных участках.

Четыре избирательных участка организованы в местах временного пребывания — три в Великом Новгороде (два — в больницах, один — в следственном изоляторе) и ещё один участок в городе Боровичи, в районной больнице.

На вакантное место депутата Госдумы от Новгородской области претендуют кандидаты от девяти политических партий. Это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).

Напомним, кресло депутата-одномандатника в Госдуме стало вакантным в 2018 году, после скоропостижного ухода из жизни депутата Александра Коровникова. Нового депутата региону предстоит избрать всего на два года: срок полномочий депутатов Госдумы седьмого созыва истекает в 2021 году.