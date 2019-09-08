Биробиджан, , 05:20 — REGNUM В Еврейской автономной области 8 сентября на выборах депутатов городской думы на 10:00 по местному времени (03:00 мск) проголосовало 2,3% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Биробиджане от 57 214 избирателей на 10 часов утра проголосовали лишь чуть больше 2%. Самая большая явка на 6-м участке — 4,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО в единый день голосования проходит 17 избирательных кампаний. В столице области выбирают депутатов городской думы.