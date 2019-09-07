Единый день голосования в РФ — трансляция

8 сентября 2019 года в России проходит единый день голосования. В списки избирателей включено более 56 миллионов человек. Граждане РФ выбирают глав 16 субъектов федерации, мэров трёх административных центров, а также депутатов в 13 законодательных собраний и муниципальные органы власти Санкт-Петербурга. Три губернатора будут избраны через голосование в парламенте.

Голоса избирателей определят губернаторов Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Башкирии, на Алтае, Калмыкии и Ставропольском крае.

В Новгородской, Свердловской, Орловской областях и Хабаровском крае в этот день проходят довыборы четырёх депутатов Госдумы.

Наибольшее внимание общественности в рамках единого дня голосования привлекают выборы в Московскую городскую думу, а также выборы губернатора Санкт-Петербурга и в муниципальные органы власти города.

Стоит отметить, что 2019 год стал рекордным по числу самовыдвиженцев в губернаторы — их число достигло 45 человек. Многие расценили это как попытку бывших членов «Единой России» отмежеваться от своей партии.

Подробности о ходе голосования в трансляции ИА REGNUM.