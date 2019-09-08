Хабаровск, , 04:21 — REGNUM О недопуске членов комиссии с правом совещательного голоса от партии «Родина» на выборах в Хабаровском крае сообщил 8 сентября член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в Twitter.

«Пришла информация, что в Хабаровском крае на избирательные участки не пускают членов комиссии с правом совещательного голоса от партии «Родина». Странные порядки стали при губернаторе от ЛДПР», — написал Григорьев.

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Напомним, в Хабаровском крае 8 сентября проходят выборы депутатов Законодательной Думы и выборы депутатов Хабаровской городской Думы.

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