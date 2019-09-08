Кишинёв, , 01:03 — REGNUM Новым председателем Демпартии Молдавии стал экс-премьер Павел Филип. Как передает ИА REGNUM, такое решение было принято на внеочередном съезде Демократической партии 7 сентября.

Генеральным секретарем партии стал экс-глава МВД Александр Жиздан. Демократы также утвердили состав Национального политсовета. Экс-лидеру Демпартии олигарху Владимиру Плахотнюку, который в июне сбежал из Молдавии, места в руководящих органах партии не нашлось. Но и о его исключении по итогам съезда не сообщалось.

Демпартия Молдавии осталась без председателя после того, как прежний лидер олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии и сложил полномочия председателя партии. Это произошло после отстранения ДПМ от власти в Молдавии в июне 2019 года. До этого с 2016 года Плахотнюк и Демпартия безраздельно правили Молдавией.

После бегства Плахотнюка Павел Филип исполнял обязанности председателя партии.

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