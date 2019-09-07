Выборы в Забайкальском крае — трансляция

В Забайкальском крае 8 сентября выбирают губернатора. На губернаторский пост претендуют пятеро: врио губернатора Александр Осипов, Яна Шпак (выдвинута «Партией Роста»), Юрий Гайдук (КПРФ), Елена Краузе(«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском крае) и Вячеслав Ушаков(«Патриоты России»).

Помимо губернаторских в регионы назначены ряд муниципальных выборов. В частности, предстоит выбрать десятки глав сельских и городских поселений и депутатов. Всего в регионе проходят 122 избирательные кампании.