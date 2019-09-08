Чита, , 02:02 — REGNUM В Забайкальском крае 8 сентября с 8:00 местного времени открылись более 900 избирательных участков. Прежде всего жителям региона предстоит определиться с новым губернатором. Предыдущий — Наталья Жданова — добровольно покинула свой пост осенью 2018 года.

Помимо губернаторских в регионы назначены ряд муниципальных выборов. В частности, предстоит выбрать десятки глав сельских и городских поселений и депутатов. По информации забайкальского избиркома, работа ведется по 122 избирательным кампаниям.

Напомним, предыдущие губернаторские выборы состоялись в Забайкальском крае в сентябре 2016 года. Из четырёх кандидатов наиболее число голосов набрала Наталья Жданова. За неё проголосовали 54.39% пришедших на выборы из 771 450 проголосовавших.

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